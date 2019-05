Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mädchen von Unbekanntem angesprochen - Wer kennt diesen Mann?

Worbis (ots)

Am Mittwoch, 27. März, soll ein Mädchen gegen 15.15 Uhr von einem bislang Unbekannten in Worbis angesprochen worden sein. (Siehe Pressemeldung vom 28.03.2019) Die Siebenjährige war auf dem Rückweg von der Schule, als sie von einem Mann im Klosterweg, nahe Friedhof, angesprochen wurde. Anschließend soll er versucht haben, das Kind zu berühren. Dem Mädchen gelang es, davon zu rennen und sich nach Hause zu retten. Die Polizei sucht nun mithilfe eines Phantombildes nach dem Unbekannten. Wer kennt den Mann? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen. (Hinweis: Entsprechend des Beschlusses des Amtsgerichtes Mühlhausen ist die Veröffentlichung des Phantombildes in Online-Publikationen nur durch Verlinkung auf die Pressemeldung der Polizei gestattet.)

