LPI-NDH: Maschine einer Metallbaufirma in Flammen

Menteroda (ots)

Am Donnerstagvormittag geriet die Maschine einer Metallbaufirma An der Buchwiese in Brand. Die Kameraden der Feuerwehren Menteroda, Holzthaleben und Schlotheim kamen zum Einsatz, um die Flammen zu löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An der Maschine entstand Totalschaden. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Maschine selbst entzündet hat. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

