Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Smartphones aus Telefongeschäft gestohlen - Zeugen gesucht

Sondershausen (ots)

Am Donnerstagvormittag betraten zwei bislang unbekannte Männer ein Telefongeschäft in der Langen Straße. An der Ausstellungsgalerie nutzten sie einen günstigen Moment, stahlen mehrere Smartphones und ergriffen die Flucht. Einer der Täter war mit einer hellen, der andere mit einer dunklen Jeans bekleidet. Außerdem trug einer von ihnen ein blaues Basecap. Die Männer sollen augenscheinlich ausländischer Herkunft gewesen sein. Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Angaben zu den Männern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

