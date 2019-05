Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schneeschaufel aus Garage gestohlen

Sondershausen (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde die Polizei über zwei Garageneinbrüche am Planplatz informiert. Der oder die Diebe verschafften sich gewaltsam Zutritt. Aus einer der Garagen erbeuteten sie eine Schneeschaufel. Hinweisen zu dem oder den Tätern nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

