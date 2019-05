Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto gegen Leitplanke geprallt

Bad Frankenhausen (ots)

Die Fahrerin eines Mercedes befuhr am Mittwoch, gegen 15.20 Uhr, die Straße von Bad Frankenhausen in Richtung Seehausen. Dabei kam die 50-Jährige in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto streifte infolge dessen mit der kompletten rechten Fahrzeugseite die Leitplanke. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am Auto entstand Sachschaden.

