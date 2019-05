Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Keller aufgebrochen

Sondershausen (ots)

Mehrere Kellereinbrüche wurden der Polizei am Mittwoch in Sondershausen gemeldet. Im Hasenholzweg brachen der oder die Unbekannten die Holztür eines Kellers auf. Der Innenraum wurde durchsucht. Der oder die Diebe gingen jedoch leer aus. Anders war dies in zwei weiteren Kellern in der Julian-Grimau-Straße. Dort verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt und erbeuteten Schnapsflaschen und Elektrowerkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

