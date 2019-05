Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gestohlener Roller in Brand

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Mittwoch informierte ein Mann in Heiligenstadt die Polizei darüber, dass Unbekannte seinen Roller von einem Grundstück in der Göttinger Straße gestohlen hatten. Kurze Zeit später, gegen 17 Uhr, meldete die Rettungsleitstelle den Brand eines Mopeds unter einer Eisenbahnbrücke. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Das Moped wurde durch das Feuer völlig zerstört. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem abgebrannten Fahrzeug um den zuvor gestohlenen Roller handelte. Der Diebstahl ereignete sich am Mittwoch, zwischen 4 Uhr und 16.30 Uhr. Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03601/4510 entgegen.

