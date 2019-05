Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrszeichen umgeworfen, Leitpfosten entfernt - Die Polizei sucht Zeugen

Leinefelde (ots)

Nach dem Maifeuer am Birkunger Stausee beschädigten Unbekannte mehrere Verkehrsleiteinrichtungen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun Zeugen. Der oder die Täter warfen an der Einmündung zum Stausee ein Verkehrszeichen um. Außerdem entfernten sie auf der Landstraße zwischen der Einfahrt des Stausees und dem Ortseingang Leinefelde ca. 30 Leitpfosten, die auf die angrenzende Fläche geworfen wurden. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagabend, 30 April, 18 Uhr und Mittwoch, 1. Mai, 11 Uhr. Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Angaben zu dem oder den Tätern oder deren Fahrzeugen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

