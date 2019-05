Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwergkiefer von Grabstätte gestohlen

Breitenworbis (ots)

Zwischen Sonntag, 8 Uhr, und Dienstag, 14 Uhr, machten sich Unbekannte an einer Grabstätte auf dem Friedhof in der Halle-Kasseler Straße zu schaffen. Der oder die Diebe stahlen eine ca. 40 cm hohe Zwergkiefer, die sie aus der Erde zogen und dann mitnahmen. Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell