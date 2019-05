Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer in einer Wohnung

Mühlhausen (ots)

Am Mittwoch kamen, kurz vor 12 Uhr, Polizei und Feuerwehr bei einem Brand in der Furtmühle zum Einsatz. Aus bisher ungeklärter Ursache brach dort in einer Wohnung ein Brand aus. Die Bewohner waren nicht zuhause. Verletzt wurde niemand. Gegen 12.40 Uhr hatte die Feuerwehr die Flammen gelöscht. Gegenwärtig befindet sich die Kriminalpolizei zur Brandursachenermittlung vor Ort. Zur Schadenshöhe können noch keine gesicherten Angaben gemacht werden.

