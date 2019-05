Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Altkleidercontainer durch Brand zerstört

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 15.40 Uhr, wurde die Polizei über den Brand eines Altkleidercontainers in der Tilman-Riemenschneider-Straße informiert. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Dennoch zerstörten die Flammen den Container völlig. Die Hausfassade eines nahestehenden Gebäudes wurde durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

