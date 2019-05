Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrraddiebe aktiv

Nordhausen (ots)

Auf zwei Fahrräder hatten es Diebe am Dienstag in der Grimmelallee abgesehen. Zwischen 16.30 Uhr und 18.30 stahlen sie ein schwarzes Mountainbike Specialized, das mit einem Schloss am Geländer des Kellereinganges angeschlossen war. Nur unweit davon entfernt erbeuteten der oder die Unbekannten zwischen 21.20 Uhr und 22 Uhr ein silbernes E-Bike Giant. Das Fahrrad war ebenfalls mit Schloss gesichert. Wer hat etwas bemerkt? Wer kann etwas zum Verbleib der gestohlenen Fahrräder sagen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960.

