Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann nach Fußballspiel verletzt

Altengottern (ots)

Bereits am vergangenen Wochenende kam es nach einem Fußballspiel zwischen den Mannschaften Altengottern und Faulungen zu Auseinandersetzungen zwischen den Fangruppierungen. Dabei soll ein Mann geschlagen und in einem Bachlauf mit dem Kopf unter Wasser gedrückt worden sein. Weitere Personen, die dem Mann zu Hilfe eilten, wurden durch die Täter daran gehindert. Die Tat ereignete sich am Sonntag, gegen 16.40 Uhr, nahe des Sportplatzes Altengottern Am Kanal. Die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell