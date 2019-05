Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildente im Sturzflug

Birkenfelde (ots)

Der Fahrer eines Skoda war am Dienstagabend auf der Straße in Richtung Birkenfelde unterwegs. In einer Doppelkurve kam plötzlich eine Ente im Tiefflug geflogen, die mit dem Frontscheinwerfer des Pkw kollidierte. Die Wildente setzte ihren Flug fort. Am Auto entstand Sachschaden.

