Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht schnell aufgeklärt

Niedersachswerfen (ots)

Schnell aufgeklärt werden konnte am Dienstag eine Unfallflucht in der Harzstraße. Am Vormittag hielt eine Autofahrerin mit ihrem Mazda am Straßenrand. Im selben Augenblick passierte ein Ford Focus den Mazda. Dabei wurde der Außenspiegel des Mazda abgerissen. Der Fahrer des Ford fuhr einfach weiter. Da sich Zeugen das Kennzeichen gemerkt hatten, fuhren die hinzugerufenen Polizisten zum Halter des flüchtigen Autos. Der 82-Jährige wurde zuhause angetroffen, er gab die Tat zu. Warum er einfach weitergefahren war, muss nun noch geklärt werden.

