Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autos kollidiert

Nordhausen (ots)

In der Rautenstraße kam es am Dienstag, gegen 10.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Der 67-jährige Fahrer eines VW Passat fuhr in den fließenden Verkehr ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Ford Mondeo, der sich auf der Rautenstraße befand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

