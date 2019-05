Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Falsche Kennzeichen angebracht

Heyerode (ots)

Ein abgestelltes Auto erregte am Montagabend in Heyerode die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife. Die Beamten stellten fest, dass die am Opel angebrachten Kennzeichen nicht mehr gültig waren. Eine Überprüfung ergab, dass sie zu einem anderen Fahrzeug gehörten. Ein weiteres Kennzeichen, das sich in dem unverschlossenen Fahrzeug befand und nicht zu diesem Opel passte, wurde ebenfalls sichergestellt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

