Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tresor gestohlen

Mühlhausen (ots)

Aus dem Gebäude einer sozialen Einrichtung Im Flarchen stahlen bislang Unbekannte einen Tresor, in dem sich Bargeld befand. Am Montag stellten Mitarbeiter das Fehlen des ca. 20 kg schweren Tresors fest. Wer Hinweise zu dem oder den Tätern oder zum Verbleib des Tresores geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

