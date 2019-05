Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kabeltrommel auf Abwegen

Bad Langensalza (ots)

Eine Kabeltrommel verursachte am Montagmorgen Am Fliegerhorst einen Unfall. Beim Verladen auf dem Gelände des Recyclinghofes fiel die Kabeltrommel vom Lkw, rollte über die Straße, bevor ein geparktes Auto die Rolle stoppte. Am Passat entstand Sachschaden.

