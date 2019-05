Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Arglosigkeit wird ausgenutzt, Taschendiebe am Werk

Bad Frankenhausen (ots)

Die Polizei warnt ausdrücklich davor, beim Verlassen des Autos Gegenstände, insbesondere Taschen und Beutel, im Fahrzeuginneren sichtbar liegen zu lassen. Erst am Montagmittag nutzte ein Dieb die Arglosigkeit zweier Autobesitzer aus. In der Frauenstraße in Bad Frankenhausen parkte eine Frau ihren Opel vor dem Friedhof. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, war eine Autoscheibe eingeschlagen und die Tasche vom Rücksitz fehlte. Die Frau hatte Glück. In der Tasche hatte sie nur eine Schaufel verstaut, die dem Dieb nichts nutzte. Die Tasche samt Schaufel lag neben dem Auto. Kurz vor 12 ereignete sich ein ähnlicher Vorfall in Oldisleben. Dort hatte eine Frau Am Schlag, auf Höhe des Friedhofs, geparkt. Als sie nach ca. 20 Minuten zum Auto zurückkam, war die Beifahrerscheibe eingeschlagen und eine Handtasche mit Geldbörse verschwunden. Gerade vor Friedhöfen oder an Kindergärten nutzen Diebe die Unachtsamkeit der Autofahrer aus. Wer Hinweise zu den beiden geschilderten Vorfällen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Artern unter der Telefonnummer 03466/3610 zu melden.

