Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash an Kreuzung

Nordhausen (ots)

Zu Verkehrsbehinderungen kam es am Sonntagnachmittag im Kreuzungsbereich Freiherr-vom-Stein-Straße, Grimmelallee. Die Fahrerin eines Opel Corsa wollte von der Arnoldstraße nach links in die Freiherrn-vom-Stein-Straße abbiegen. Hierbei kollidierte sie mit einem Mazda, dessen Fahrerin in Richtung Grimmelallee unterwegs war. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden, der Opel musste abgeschleppt werden. Die beiden Frauen blieben unverletzt.

