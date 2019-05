Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandale lässt Handy am Tatort zurück

Nordhausen (ots)

Vom Balkon aus beobachtete am Sonntagnachmittag, gegen 15.25 Uhr, ein Zeuge einen bislang unbekannten Mann. Der trat in der Bochumer Straße, auf Höhe der Hausnummer 100, gegen den Außenspiegel eines geparkten Seat und beschädigte diesen. Ein Smartphone, das der Unbekannte in der Hand hielt, warf er auf dem Boden. Noch vor Eintreffen der Polizei war der Mann verschwunden, sein Handy ließ er zurück. Der blonde Unbekannte trug einen grünen Pullover und kniehohe Jeans. Auffällig war sein dicker Bauch. Wer das Geschehen beobachtet hat oder Angaben zum Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

