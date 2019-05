Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gestohlenes Fahrrad wieder aufgetaucht

Sondershausen (ots)

Völlig überrascht war ein Mann am Sonntagabend in Sondershausen. Beim Gassi gehen mit seinem Hund im Hasenholzweg kam ihm ein Mann auf seinem, im April gestohlenem Fahrrad, entgegen. Er stoppte den Fahrradfahrer. Mit Hilfe des noch am Fahrrad befindlichen Schlosses, identifizierte er das Rad. Sein Schlüssel zum Fahrradschloss passte. Der Fahrradfahrer, ein 23-jähriger Rumäne, gab an, das Rad von einer anderen Person gekauft zu haben. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen sich der Sache an. Die Ermittlungen zum Fahrraddieb sind noch nicht abgeschlossen. Der Fahrradbesitzer ist glücklich, sein Rad wieder zu haben. In der Nacht von Ostermontag auf Dienstag hatte man ihm das Rad aus dem Fahrradkeller geklaut.

