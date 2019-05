Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher auf Gartengrundstück fündig

Roßleben (ots)

Unbekannte drangen zwischen Samstag und Sonntag gewaltsam in den Geräteschuppen auf einem Gartengrundstück in der Bertolt-Brecht-Straße ein. Mit verschiedenen Gartenutensilien, darunter ein Rasenmäher und eine Kettensäge, verschwanden die Einbrecher wieder. Am Sonntag, gegen 17 Uhr, entdeckte der Gartenbesitzer den Einbruch. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, möglicherweise verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Artern unter der Telefonnummer 03466/3610 zu melden.

