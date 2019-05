Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hoher Schaden nach Wildunfall

Oberspier (ots)

Ca. 4000 Euro Schaden sind die Folge einer Kollision mit einem Reh. Der Fahrer eines Kleintransporters war am Montagmorgen kurz vor 4 Uhr auf der B 4 zwischen Oberspier und Westerengel unterwegs. Plötzlich sprang ein Reh auf die Straße. Der Mann konnte dem Tier nicht mehr ausweichen. Es verendete in einem Straßengraben, am Transporter entstand Sachschaden.

