Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwerer Unfall auf Bundesstraße, Rettungshubschrauber im Einsatz

Nordhausen (ots)

Vier Menschen wurden am Sonntagnachmittag bei einem Unfall im Landkreis Nordhausen zum Teil schwer verletzt. Eine 65-jährige Autofahrerin war mit ihrem Honda Jazz auf der B 4 in Richtung Nordhausen unterwegs, als sie in den Hainer Bergen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß sie mit einem VW Beetle zusammen. Der Honda geriet ins Schleudern, überschlug sich und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Die Autofahrerin wurde schwer verletzt. Ihr 66-jähriger Mann und das Ehepaar (52 und 58 Jahre)aus Niedersachsen im VW Beetle, welches auch glücklicherweise nur leicht verletzt wurde, kamen in umliegende Krankenhäuser. Die B 4 war an der Unfallstelle über eine Stunde voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell