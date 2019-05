Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten Eichsfeld

Eichsfeld (ots)

Am 04.05.2019, 11:02 Uhr wurden die Beamten der PI Eichsfeld , über eine mögliche Trunkenheitsfahrt in Kenntnis gesetzt. Als Information ging ein das ein aus dem U/H Kreis kommender Pkw das Leineschwimmbad in Leinefelde aufsuchen würde. Die vor Ort eingesetzten Beamten konnten das Fahrzeug auf einen PP am Schwimmbad feststellen. Eine Überprüfung des Fahrzeugführers auf den Genuss von Alkohol ergab einen Promille Wert von 3,05. Die Sicherstellung des FS erfolgte noch vor Ort, eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet.

