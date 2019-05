Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 2 Garagen am Planplatz aufgerissen

Sondershausen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde 2 Garagen beim Planplatz in Sondershausen vermutlich mit roher Gewalt aufgerissen, so dass ein Sachschaden von ca. 100 Euro entstand. Beim Beutegut handelt es sich u.a. um eine E-Gitarre mit Verstärker. Gesamtgut hat einen Wert von ca. 120 Euro.

