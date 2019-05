Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl eines Trekkingrades

Nordhausen (ots)

In der Zeit vom 02.05.2019, 20:00 Uhr bis 03.05.2019, 06:00 Uhr wurde aus einem Fahrradkeller am Aueblick in Nordhausen ein Fahrrad des Herstellers TREK entwendet. Unbekannte Täter brachen zunächst die verschlossene Tür des Fahrradraumes auf. Das Trekkingrad ist schwarz. Am Rahmen befinden sich rote Streifen. Wer hat das Fahrrad nach dem 03.05.2019 gesehen? Wem wurde es eventuell zum Kauf angeboten? Hinweise nimmt die LPI Nordhausen unter der Rufnummer 03631/960 entgegen.

