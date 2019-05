Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hoher Schaden und eine Verletzte bei Auffahrunfall

Werther (ots)

Die Fahrerin eines Skoda befuhr am Donnerstagabend die Landstraße aus Richtung Werther in Richtung Nordhausen. Sie war, ihren Aussagen zufolge, durch einen Tramper, der auf Höhe der Autobahnfahrt am Straßenrand stand, abgelenkt und fuhr auf den davor fahrenden BMW eines 36-Jährigen auf. Die 20 Jahre alte Skoda-Fahrerin verletzte sich hierbei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 15000 Euro.

