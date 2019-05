Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei und Munitionsbergungsdienst im Einsatz

Woffleben (ots)

Ein verdächtiger Gegenstand sorgte am Donnerstagabend nahe Woffleben für Aufregung. Ein Spaziergänger hatte das Objekt in einem Bach entdeckt und die Polizei verständigt. Aufgrund der Beschaffenheit ließ sich nicht ausschließen, dass es sich um eine Tellermine, also Fundmunition, handeln könnte. Es kam der Munitionsbergungsdienst zum Einsatz. Kurz nach Mitternacht wurde der Gegenstand geborgen. Schnell konnte Entwarnung gegeben werden. Bei der vermeintlichen Tellermine handelte es sich um den Standfuß eines Blumenkübels.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell