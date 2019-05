Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schaufensterscheibe eingeschlagen, Schmuck gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Bereits Ende März hatten es Diebe auf ein Juweliergeschäft in der Johann-Karl-Wezel-Straße in Sondershausen abgesehen. Am frühen Sonntag, 24. März, zwischen 6 und 7 Uhr schlugen der oder die Unbekannten das Schaufenster des Geschäftes ein. Aus der Auslage erbeuteten sie mehrere Eheringe und Armbanduhren im Gesamtwert von über 1000 Euro. Sie verursachten einen Sachschaden von ca. 2000 Euro. Wer hat etwas beobachtet? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Juweliers bemerkt? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

