Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Traktor steht in Vollbrand

Uder (ots)

Gegen 12.30 Uhr stand ein Traktor in Uder in Vollbrand. Dessen Fahrer war auf der Deponiestraße zwischen Uder und Lenterode unterwegs, als plötzlich Flammen aus dem Fahrzeug schlugen. Der Fahrer konnte sich unverletzt aus dem Traktor retten. Der mit Gülle beladene Anhänger wurde durch die Flammen ebenfalls beschädigt. Dies hatte zur Folge, das Gülle austrat und in einen angrenzenden kleineren Bach lief. Durch die Feuerwehr wurde die ausgetretene Gülle gebunden. Erste Ermittlungen ergaben, dass ein technischer Defekt am Traktor für das Feuer ursächlich war.

