Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Grundschulwerkstatt

Nordhausen (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde der Einbruch in die Grundschule am Petersberg bekannt. Unbekannte zerstörten eine Fensterscheibe und drangen in die zur Schule gehörende Werkstatt ein. Daraus erbeuteten sie Elektrowerkzeuge und Schlüssel. Zur genauen Höhe des entstandenen Beute- und Sachschadens kann derzeit noch nichts gesagt werden. Wer den Einbruch beobachtet hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell