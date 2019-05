Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeuge beschädigt

Nordhausen (ots)

Am Mittwochnachmittag meldete sich ein Fahrzeugbesitzer bei der Polizei, der angab, dass sein Audi zerkratzt wurde. Die Beamten mussten schließlich feststellen, dass sogar drei Fahrzeuge beschädigt waren. Die Autos waren in der Domstraße abgestellt. Wer etwas in der Walpurgisnacht beobachtet hat oder Angaben zu dem oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

