Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Junge mit Fahrrad leicht verletzt

Urbach (ots)

Ein Neunjähriger, der mit seinem Fahrrad in Urbach unterwegs war, ist am Mittwochnachmittag leicht verletzt worden. Er befuhr den Fußweg in der Kreisstraße. Als er mit seinem Rad auf die Straße fuhr, um in eine gegenüberliegende Einmündung zu fahren, erfasste ihn ein herannahendes Auto. Der Junge stürzte und verletzte sich.

