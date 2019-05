Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Garten verwüstet

Nordhausen (ots)

An einem Garten in der Bahnhofstraße machten sich am Mittwochabend Vandalen zu schaffen. Der oder die Unbekannten warfen mehrere Tische und Stühle um und zerstörten Pflanzen. Das Mobiliar ist hierbei beschädigt worden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

