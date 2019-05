Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizeistreife entdeckt Kleinbrand

Obermehler (ots)

In der vergangenen Nacht entdeckten Polizisten, gegen 1 Uhr, im Urbiger Weg einen Kleinbrand. Sie informierten die Kräfte der Feuerwehr, welche die Flammen schnell löschten. Unbekannte hatten, etwa drei Kilometer von der Ortslage Obermehler entfernt, größere Mengen an Bauschutt zusammengetragen und es in Brand gesetzt. Die Ermittlungen zu dem oder den Verursachern dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell