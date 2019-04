Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mauer stoppt Autofahrt

Hohenebra (ots)

Ca. 5000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls am Dienstagmorgen in Hohenebra. Der Fahrer eines VW Touran befuhr die Straße An den Linden. Auf Grund gesundheitlicher Probleme verlor er die Kontrolle seines Autos und stieß gegen eine Grundstücksmauer. Der 41-Jährige kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

