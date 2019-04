Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lebensmittelmarkt musste geräumt werden

Worbis (ots)

Aufregung am Dienstagvormittag in einem Lebensmittelmarkt in der Nordhäuser Straße. Da es nach Gas roch, mussten Kunden und Personal den Markt verlassen. Polizei und Feuerwehr kamen zum Einsatz. Nach dreißig Minuten gab die Feuerwehr den Markt wieder frei. Gefahrenquellen wurden nicht gefunden.

