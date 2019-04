Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Laptop und Bargeld aus Wohnhaus gestohlen

Mühlhausen (ots)

Am Montag drangen Unbekannte widerrechtlich in ein Einfamilienhaus in der Thälmannstraße ein. Zwischen 10.15 Uhr und 11.35 Uhr verschafften sie sich durch die Hintertür Zutritt ins Haus. Daraus erbeuteten sie einen Laptop und Bargeld. Ein Anwohner, der zur Tatzeit anwesend war, bemerkte den oder die Täter nicht, sondern entdeckte lediglich den Diebstahl. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell