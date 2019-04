Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto überschlagen

Günterode (ots)

Glück im Unglück hatte die Fahrerin eines Ford am Montagabend im Eichsfeld. Die 33-Jährige befuhr die Landstraße aus Richtung Berlingerode in Richtung Günterode. In einer Rechtskurve kam sie von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich im gegenüberliegenden Straßengraben. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell