Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash auf Kreuzung

Nordhausen (ots)

Der Fahrer eines Ford befuhr am Montag, gegen 16.45 Uhr, die Uthleber Straße in Sundhausen. Der 46-Jährige beabsichtigte, die Helmestraße geradeaus in Richtung Gewerbegebiet An der Helme zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Opel eines 62-Jährigen, der von rechts kommend die Helmestraße befuhr. Verletzt wurde niemand. Der Opel musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Gegen 18.10 Uhr war die Straße wieder frei befahrbar.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell