Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gestohlener Holzbär an glücklichen Besitzer übergeben

Bild-Infos

Download

Niedersachswerfen (ots)

An einem Sonntag Mitte April wurde vor einer Haustür in Niedersachswerfen ein Holzbär abgeschraubt und gestohlen. Zweimal wendete sich die Polizei an die Öffentlichkeit, um neue Hinweise zum vermissten Bären zu erlangen. (siehe Pressemeldungen 15. und 16. April) Am Dienstag konnte die Holzfigur nun wieder in die Hände ihres Besitzers übergeben werden. Ein Polizist, der sich im dienstfrei befand, entdeckte schließlich den gesuchten, handgefertigten Bären am Samstag in einem Vorgarten in Wipperdorf. Die Ermittlungen zum Diebstahl sind noch nicht abgeschlossen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell