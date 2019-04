Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gymnasium mit Farbe beschmiert

Nordhausen (ots)

Mit mehreren Schriftzügen in blauer Farbe beschmierten Unbekannte die Hauswand eines Gymnasiums in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Die Graffitis wurden am Montagmorgen festgestellt. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Wer Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell