Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Transporter gegen Laterne geprallt

Nordhausen (ots)

Ein Paketzusteller befuhr am Montagvormittag den Stresemannring in Nordhausen. Auf dem nassen Kopfsteinpflaster verlor der Mann die Kontrolle über seinen Sprinter und kam nach rechts von der Straße ab. Die Fahrt endete an einer Straßenlaterne. Personen wurden nicht verletzt. Am Fahrzeug und an der Laterne entstand Sachschaden.

