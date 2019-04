Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Kabeldiebstahl

Greußen (ots)

Unbekannte verschafften sich am vergangenen Wochenende Zutritt zum Gelände eines Warenlagers für Getreide in der Schwarzburger Straße. Dort stahlen sie ein ca. 100 Meter langes Starkstromkabel im Wert von mehreren tausend Euro. Vermutlich nutzten der oder die Täter zum Abtransport ihrer Beute ein Fahrzeug. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge nahe des Tatortes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

