Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad aus Keller gestohlen

Nordhausen (ots)

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen suchten Fahrraddiebe einen Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Martin-Niemöller-Straße heim. Der oder die Unbekannten drangen gewaltsam in das Kellerabteil ein und erbeuteten daraus ein Mountainbike Focus im Wert von ca. 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Nordhausen unter der Tel. 03631/960.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell