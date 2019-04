Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drogentest positiv

Sondershausen (ots)

Am Sonntagabend stoppten Polizisten in der Straße An der Wiese den Fahrer eines Mercedes. Ein Drogenvortest zeigte bei dem 40 Jahre alten Fahrer ein positives Ergebnis. Der Mann musste mit zur Blutentnahme. Die Polizisten erstatteten Anzeige und untersagten ihm die Weiterfahrt.

