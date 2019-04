LPI-NDH: Fahrer mit Laserpointer geblendet

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Mehrere Lkw-Fahrer sind in der vergangenen Nacht auf der Bundesstraße 4 mittels Laserpointer geblendet worden. Während der Fahrt leuchteten der oder die Unbekannten den Fahrern am Abzweig Kirchengel ins Gesicht, sodass diese bremsen mussten. Doch dabei handelt es sich nicht um einen harmlosen Zeitvertreib. Das Blenden mit einem Laserpointer kann, vor allem für Autofahrer, ernsthafte Folgen haben. Neben Kontrollverlust über das Fahrzeug drohen auch gesundheitliche Schäden. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Wer wurde in der vergangenen Nacht, gegen 0.30 Uhr, auf der Bundesstraße ebenfalls durch Laserpointer geblendet? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

